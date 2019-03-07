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Матч чемпионата Греции по футболу официально признали договорным

Матч чемпионата Греции по футболу официально признали договорным
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Комитет по этике Греческой федерации футбола признал матч второго дивизиона страны между клубами ОФИ и «Аигиниакос» договорным, сообщается на сайте организации. Встреча состоялась в прошлом сезоне и завершилась разгромной победой ОФИ (6:0).

По данным комитета, клубы договорились о том, что «Аигиниакос» проиграет с разницей не менее чем в три мяча. Согласно решению органа, клубы будут понижены в классе: ОФИ вернётся во второй дивизион, а «Аигиниакос» отправят в третий.

Кроме того, с обеих команд снимут по шесть очков перед стартом следующего сезона и оштрафуют на $ 340 тыс. Президенты клубов пожизненно отстранены от футбола, а три игрока «Аигиниакоса» дисквалифицированы на 10 лет. При этом каждая из сторон в ближайшее время может обжаловать приговор, подав соответствующую апелляцию.

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