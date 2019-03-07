Майкл Оуэн: киевское «Динамо» ужасно играет в Англии, ставлю на «Челси»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Челси» — «Динамо К». Начало встречи 7 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставка: победа «Челси» всухую за 2.05.



«Киевское «Динамо» никогда не выигрывало на английской земле матч еврокубков: 11 поражений и три ничьих в 14 матчах. И я не вижу, за счёт чего они смогут справиться с этой тенденцией на «Стэмфорд Бридж» в четверг.



«Челси» — одна из трёх команд, наряду с «Вильяреалом» и «Айнтрахтом», которая ни разу не проигрывала в текущем розыгрыше Лиги Европы. Думаю, «Челси» победит и сегодня. Вряд ли разгромно, но уверенно. Я бы поставил на их победу всухую», — сказал Майкл Оуэн.