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Букмекер досрочно заплатил по ставкам на чемпионство «Ювентуса»

Букмекер досрочно заплатил по ставкам на чемпионство «Ювентуса»
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В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» со счётом 2:1. После этой игры туринцы лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. За 12 туров до конца первенства БК FavBet решила выплатить выигрыши досрочно.

«Мы просто предложили клиентам не дожидаться предсказуемого финала, а получать удовольствие от игры уже сегодня. Поэтому было принято решение выплатить все выигрыши, связанные с победой «Ювентуса» в Серии А», — отметил маркетинг-директор компании Ник Руденко.

На момент старта чемпионата коэффициент на победу «старой синьоры» составлял 1.80. Сейчас вероятность выигрыша скудетто оценивается специалистами как 1.01. Ближайший преследователь туринцев, «Наполи», идёт вторым с коэффициентом 50.00.

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