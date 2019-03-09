Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Букмекеры назвали фаворитов мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами, которая состоится на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) 9 марта. Гонка начнётся в 18:30 мск.



Первым из российских биатлонистов под четвёртым стартовым номером на дистанцию уйдёт Евгений Гараничев. Александр Логинов получил 36-й номер, Матвей Елисеев — 60-й, Дмитрий Малышко — 77-й.

Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (1.70), француз Мартен Фуркад (6.00) и россиянин Александр Логинов (13.0). Следом идут немец Бенедикт Долль (17.0), норвежец Тарьей Бё, француз Симон Детьё, немец Арнд Пайффер (по 26.0), а также норвежец Ветле Шостад Кристиансен, австриец Юлиан Эберхард и Себастьян Самуэльссон из Швеции (по 34.0).



Поставить на Матвея Елисеева и Евгения Гараничева предлагают за 101.0.



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