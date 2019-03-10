«Зенит» — «Уфа»: букмекеры оценили шансы гостей набрать очки в Санкт-Петербурге

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Уфа». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Аналитики считают «Зенит» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.37 (69%). На победу «Уфы» можно поставить за 11.0 (9%), на ничью — за 4.25 (22%). Коэффициент на то, что гости не проиграют, — 3.10 (31%).

Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.10. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.55. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.50.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше этого значения котируется за 1.65.



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