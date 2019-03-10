«Динамо» — «Спартак»: ставка Бориса Игнатьева на дерби с коэффициентом 8.00

Экс главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Динамо» — «Спартак», который состоится 10 марта.



Ставки: ничья за 3.10, точный счёт 0:0 за 8.00.



«Динамо» показало в предыдущем туре хорошую игру с «Уфой». А вот спартаковцы проиграли в Кубке России «Уралу». Они должны будут восстановить статус солидной команды. Но уровень положительных эмоций даст динамовцам преимущество, мне кажется. Думаю, «Спартак» не сможет забить «Динамо», но и бело-голубые много не создадут. Ставлю на безголевую ничью», — сказал Борис Игнатьев.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

«Динамо» — «Спартак». Прогноз: злые красно-белые нагрузят Шунина по полной Красно-белые поражали ворота «Динамо» в 13 из 14 предыдущих очных встреч