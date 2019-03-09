«Динамо» — «Спартак». Прогноз: злые красно-белые нагрузят Шунина по полной

10 марта на стадионе «Арена Химки» отложившее новоселье «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. Вылет из Кубка России вполне заслуженно поставил Олега Кононова под удар. Красно-белым надо исправляться, благо что соперник принципиальный.

Анализ матча «Динамо» — «Спартак» (10.03.2019)

Бело-голубые готовились к дерби в привычном недельном цикле: матч с «Уфой» состоялся ещё 3 марта. Подопечные Дмитрия Хохлова оставили приятное впечатление, особенно в первом тайме. Если бы не слабая реализация, откровенное невезение и нелепая ошибка Шуньича, к перерыву было бы не 0:1, а 2:0 или даже 3:0.

А вот «Спартак» всего двое суток назад провёл безвольный матч с «Уралом» (0:1) и вылетел из Кубка России. Вдобавок к этому красно-белых ждал перелёт из Екатеринбурга в Москву. Шесть дней на восстановление и два дня — разница слишком весома даже с учётом того, что обе команды совсем недавно возобновили сезон.

Скамейка у гостей не самая длинная: Жиго, Ещенко и Фернандо по-прежнему травмированы, Ломовицкий только-только вернулся в общую группу, а Игнатов (если верить официальной информации) всё ещё испытывает проблемы с бедром. Вдобавок под вопросом участие Луиса Адриано (ушиб стопы), так что возможностей для ротации у Кононова минимум.

Год назад «Спартак» после вылета из Кубка России от команды Дмитрия Парфёнова (тогда это было «Тосно») проводил домашний матч с «Ахматом». Ничего хорошего из этого не вышло, лишь поздний гол Луиса Адриано спас москвичей от разгрома (1:3). Вроде бы всё указывает на то, что спартаковцы должны потерять очки — времени на отдых мало, кадровых потерь много, соперник как минимум неплох.

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И всё же есть подозрение, что всё немного иначе. У «Динамо» хватает проблем в полузащите: Юсупов дисквалифицирован, у Соснина мышечная травма. Обычно подопечные Хохлова плохо чувствуют себя именно в тех матчах, где проигрывают центр поля, а без двух разноплановых полузащитников справиться со «Спартаком» будет труднее.

Второй момент — «Спартак» в последнее время очень удачно играет с бело-голубыми. Семь побед, одна ничья и одной поражение в девяти предыдущих встречах — мощные цифры. На своём поле «Динамо» вообще не выигрывало у красно-белых с апреля 2008 года, то есть почти 11 лет. Тогда «Спартаком» руководил Станислав Черчесов, а Мигел Данни и самый что ни на есть Цветан Генков оформили по дублю.

Третий фактор — на игре будет работать бригада Евгения Турбина, при котором «Спартак» ещё ни разу не терял очки. Два матча — две победы со счётом 2:0, одна из них как раз над «Динамо» в прошлом августе. Турбин сравнительно молод, но на карточки не скупится — 30 «горчичников» в шести встречах сезона РПЛ.

В двух предыдущих очных поединках «Спартака» и «Динамо» арбитры показали 14 (6+8) жёлтых карточек, а красно-белые после вылета из Кубка России явно находятся в возбуждённом состоянии. ТБ 4,5 ЖК за коэффициент 1.75, ТБ 5,5 ЖК за 2.48, ИТБ 2,5 ЖК «Спартака» за 2.22 — вариантов достаточно.

Наконец, в 13 из 14 последних матчах с бело-голубыми «Спартак» забивал как минимум один мяч. В 8 случаях из 14 вратари бело-голубых пропускали не менее двух раз. ИТБ 1 мяча «Спартака» оценён в 1.84, ИТБ 1,5 мяча «Спартака» — в 2.86.

Во встречах с «Краснодаром» и «Уралом» команда Кононова мощно проводила дебют, после чего проседала и пропускала. Пожалуй, можно рассмотреть ТБ 1 гола в первом тайме за 2.21 или общий тотал больше 2,5 гола за вкуснейшие 2.53: «Спартак» много ошибается сзади и сыграл два низовых матча подряд, что случается с ним довольно редко. Ждём отката к средним значениям.

Ставки на матч «Динамо» — «Спартак»

Бело-голубые отдыхали на четыре дня больше, но «Спартак» в последние годы очень удачно играет с динамовцами. Букмекеры завышают коэффициент на гостей после провального матча в Екатеринбурге, так что взять победу «Спартака» с нулевой форой можно за 1.86.

Красно-белые поражали ворота «Динамо» в 13 из 14 предыдущих встреч. Команда Кононова слабо возобновила сезон и разочаровала качеством игры всех (кроме, разумеется, Леонида Федуна), но без работы Антон Шунин точно не останется.

Ставка №1: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.86.

Ставка №2: ТБ 4,5 жёлтых карточек за 1.75.

Ставка №3: ИТБ 1 мяча «Спартака» за 1.84.

Ставка №4: ТБ 1 гола в первом тайме за 2.21.

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