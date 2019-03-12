«Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 12 марта.



Ставка: победа «Тандер» с форой «+5» за 1.74.



«В прошлогоднем плей-офф «Джаз» оказались сильнее «Тандер», но в нынешней регулярке расклад сил уже другой. Если «Юта» находится примерно на том же уровне, то «Оклахома» добавила за счёт прогресса Джорджа, Гранта и Фергюсона, а Шрёдер подходит этой команде явно больше, чем Кармело Энтони.



3-0 в пользу парней Билли Донована в сезонной серии не назовёшь случайностью. С сильными соперниками «Оклахома» порой действует лучше, чем аутсайдерами. Уэстбрук – эмоциональный спортсмен, который заводится после малейшего повода. Есть ли для Расселла лучший раздражитель, чем команда, выбившая его из плей-офф с дерзким юнцом в роли главной звезды?



Отсутствие Рубио и Нето частично ударит по нападению хозяев. В системе Куина Снайдера сразу несколько исполнителей готовы отдать проникающую передачу, но защита «Тандер» способна доставить массу неприятностей «Юте». Разумеется, остановить Митчелла гости не смогут, а вот испортить ему процент попадания и отделить от партнёров — попробуют. ».