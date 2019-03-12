Согласно котировкам, «Нижний Новгород» проиграет «Умане Рейер» в Лиге чемпионов

Сегодня, 12 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА «Умана Рейер» (Италия) — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 22:30 мск. Счет в серии 1-0 в пользу российского клуба.



Букмекеры предлагают поставить на победу российской команды в основное время за 4.63. Шансы «Уманы Рейер» оценены в 1.25, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 15.75.



Ставку на победу «Уманы Рейер» с учётом ОТ можно сделать за 1.21, а на победу «Нижнего Новгорода» с учётом ОТ — за 4.22.



Коэффициент на ТБ 160,5 очка — 2.00, а на ТМ 160,5 очка — 1.71. Победа «Нижнего Новгорода» с форой "+8,5" оценена в 2.00, победа «Умана Рейер» с форой "-8,5" идёт за 1.71.



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