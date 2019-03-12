«Ювентус» — «Атлетико»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 3.65

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» — «Атлетико Мадрид».



Ставки: победа «Ювентуса» и обе забьют за 3.65, удаление за 3.45.



«Хочется сказать что-то в пользу «Ювентуса». Не случайно ведь отыгрывается «Манчестер Юнайтед» в матче с «ПСЖ». И не случайно «Динамо» вырывает победу в Уфе или не случайно почти отыгрывается со «Спартаком». Но вообще «Атлетико» — такая команда, которую переиграть очень сложно, когда она ставит перед собой цель не пропустить. Мадридцы умеют разрушить игровые связи, а контратака для них – это хороший шанс забить гол, который решит все вопросы.



Тем более в «Ювентусе» какая-то нестабильная ситуация: то уходит Аллегри, то не уходит, то Зидан приходит, то Гвардиола почему-то. Все эти вбросы создают некую проблему.



Но я бы сказал всё же, что «Ювентус» сделает всё для того, чтобы победить, но, похоже, пропустит. Выиграет, но пропустит. Вряд ли будет такая удача и такое судейство, как в Париже в матче «ПСЖ» — «Манчестер». Есть много хороших игроков, которые победу-то помогут команде добыть, но пройти дальше – вряд ли. И вообще жду боевую игру, я бы поставил, что в ней будет удаление».



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