«Ювентус» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Турине

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ответная встреча состоится во вторник, 12 марта, на стадионе «Альянц Ювентус» в Турине.



Ставка: «Атлетико» не проиграет за 2.20.



«Главное противостояние вторника. Для всех вопрос, сможет ли «Ювентус» отыграться с 0:2 в противостоянии с мадридским «Атлетико». Уверенности такой у меня нет. Даже 0:1 было бы не очень приятно для туринцев, а в итоге вышло 0:2. Здесь и пропускать нельзя, и каким-то образом надо забить минимум два мяча.



Но у «Ювентуса» состав будет близким к оптимальному. Роналду сыграет. Не будет Хедиры и Алекса Сандро, но не назвал бы эти потери ключевыми. У «Атлетико» не будет Филипе Луиса и Диего Косты, опытных, проверенных бойцов из банды Симеоне. Но обойма у мадридцев приличная, да и Мората сейчас выглядит интереснее Косты.



Обе команды умеют играть по счёту. Но «Ювентусу» нужно будет действовать более открыто, чем он бы хотел. Нужен быстрый гол. Если затянуть с этим, то «Атлетико» свяжет по рукам и ногам, будет фолить, игра разобьётся на моменты. Превзойти «Атлетико» в таком футболе будет сложно. К тому же мадридцы легко могут убежать в контратаку. У них есть Гризманн с Моратой. Я думаю, что здесь уже всё решено. «Атлетико» не позволит обыграть себя в Турине. Возможно, поведёт «Ювентус», но затем его поймают, когда он станет раскрываться», — сказал Титов.