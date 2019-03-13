«Барселона» — «Лион»: ставка Анатолия Бышовца на ЛЧ с коэффициентом 4.00

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Лион».



Ставки: победа «Барселоны» и тотал меньше 2,5 мяча за 4.00.



«0:0 было во Франции. Это неприятный счёт для «Барселоны», потому что теперь нужна только победа: никакая результативная ничья не принесёт успех и выход в четвертьфинал.



Вся надежда на Месси. Он всё-таки умеет удивлять. Я на «Барселону» поставлю. Плюс здесь, как и в предыдущей встрече, не стоит ждать много голов. Я думаю, будет один-два мяча, поэтому поставлю на хозяев через тотал меньше».



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