«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: 2 ставки Дэвида Праттона на матч Чемпионшипа

Бывший английский футболист Дэвид Праттон, ныне работающий экспертом и комментатором Sky Sports, дал прогноз на матч 37-го тура Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Начало встречи 13 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.

Ставки: обе забьют за 1.71, тотал больше 3 мячей за 2.59.

«Эти соперники в последний раз встречались в ноябре и выдали, возможно, лучшую игру сезона. На двоих они забили 10 голов, но победителя не выявили — 5:5.

Я не думаю, что мы снова увидим 10 голов, но мы точно увидим, как две команды изо всех сил стремятся к победе, чтобы попытаться пробиться в первую шестёрку. Я хочу ещё один интересный матч и поставлю на тотал больше. Забивать обе команды умеют», — отметил Дэвид Праттон.