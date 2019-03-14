Согласно котировкам, «Чикаго Блэкхоукс» проиграет «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 14 марта. Начало — в 2:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Торонто Мэйпл Лифс». Коэффициент на победу в основное время — 1.70, по итогам всей встречи — 1.42.



Шансы «Чикаго Блэкхоукс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 4.05, а с учётом овертайма — за 2.99.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.70. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 12.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 6,5 шайбы идёт за 1.71, меньше 6,5 — за 2.19.



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