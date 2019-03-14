Свитолина победит Вондроушову на турнире в Индиан-Уэллсе, уверены эксперты

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв в трёх партиях представительницу Австралии Эшли Барти (12) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4. За выход в полуфинал Свитолина сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Согласно котировкам, у чешки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Маркеты Вондроушовой оценивается коэффициентом 2.48, победа с форой «+3,5» гейма — 1.85.



Если Элина Свитолина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.60. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.97.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.63.



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