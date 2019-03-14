«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 14 марта.



Ставка: победа «Рокетс» по трёхочковым с форой «-2,5» за 1.83.



«Любимое оружие «Хьюстона» — дальние броски. Букмекеры выставляют фору «-2,5» на парней Майка Д’Антони в данном компоненты, и мы, пожалуй, отважимся на подобную ставку. В трёх предыдущих сражениях счёт по трёшкам был следующий: 16-4, 21-14 и 16-14. В последнем поединке не принимал участие Харден, у которого 4,8 бомбы за матч, а предстоящее сражение пропустит Дюрант, дающий «Голден Стэйт» 1,9 попадания из-за дуги.



Средние цифры по сезону, естественно, в пользу «Хьюстона». У «Рокетс» по 15,6 точных трёхочковых за встречу, а у «Уорриорз» ровно по 13. Если смотреть на оборонительные показатели, то здесь превосходство также в пользу техасцев. Харден и компания позволяют противникам реализовывать 34,2% из-за дуги, а «Голден Стэйтс» 35,2%. Если Карри не перекроет свой рекорд по количеству точных бомб в отдельно взятом матче, то в противостоянии снайперов всё обойдётся без сенсаций».

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