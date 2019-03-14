«Челси» победит киевское «Динамо» и в ответной игре Лиги Европы, думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо К» — «Челси». Начало встречи 14 марта 2019 года запланировано на 20:55 мск. В первом матче победил английский клуб (3:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо К» за 4.40 (22%). Шансы «Челси» на победу оценены коэффициентом 1.93 (51%). Поставить на ничью можно за 3.60 (27%).



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.16, а на ТМ 2,5 гола — за 1.79.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.92. Победа «Челси» всухую оценивается в 3.14. Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.97.



Проход «Челси» оценён в 1.01 (98%), проход «Динамо К» — в 40.0 (2%).



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