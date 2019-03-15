Винус Уильямс проиграет Кербер на турнире в Индиан-Уэллсе, уверены эксперты

Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, взяв верх над немкой Моной Бартель – 6:4, 6:4. В следующем раунде Винус сразится с Анжеликой Кербер (Германия, 8).

Согласно котировкам, у теннисистки из США меньше шансов на победу в этом матче. Победа Анжелики Кербер оценивается коэффициентом 1.53, победа с форой «–3,5» гейма — 1.94.



Если Винус Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.67. На то, что она выиграет с форой «+3,5» гейма, можно поставить за 1.92.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.67. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.98.



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