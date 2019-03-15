«Боруссия М» победит «Фрайбург» в матче чемпионата Германии, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия М» — «Фрайбург». Начало встречи 15 марта 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры считают «Боруссию М» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.63. Шансы «Фрайбурга» на победу оценены коэффициентом 6.05. Поставить на ничью можно за 4.05.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.77, а на ТМ 2,5 гола — за 2.17.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.76. Победа хозяев всухую идёт за 2.86.



Вероятность победы «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 4.85.



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