«Оренбург» — «Динамо»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 2.90

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Оренбург» – «Динамо». Начало встречи 16 марта 2019 года запланировано на 11:30 мск.



Ставка: ничья за 2.90.



«В Оренбурге всегда сложно играть, команда находится в опасной зоне и рискует оказаться в стыковых матчах. В прошлом туре «Оренбург» дал бой «Краснодару» и набрал очки, с таким соперником никому не будет просто. «Динамо» играет неплохо, но не сказать чтобы сильно. С учётом того, что матч пройдёт в Оренбурге, рискну и скажу, что будет ничья».



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