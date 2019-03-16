Согласно котировкам, «Боруссия Д» победит «Герту» в матче чемпионата Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» — «Боруссия Д». Начало встречи 16 марта 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры считают «Боруссию Д» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 2.01. Шансы «Герты» на победу оценены коэффициентом 4.00. Поставить на ничью можно за 3.60.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, а на ТМ 2,5 гола — за 2.03.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.70. Победа «шмелей» всухую идёт за 3.54.



Вероятность победы «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 7.50.



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