«Локомотив» — «Краснодар»: котировки на матч 20-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи 17 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Аналитики считают «Локомотив» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.35. На победу «Краснодара» можно поставить за 3.00, на ничью — за 3.35.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.90. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.50).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.85. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.90.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше этого значения котируется за 1.75.



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