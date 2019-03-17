«Спартак» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на центральный матч 20-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 20-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: победа «Спартака» за 2.80



«Зенит» имел шансы в первом тайме матча с «Вильярреалом». Были возможности у Азмуна. Не забил. А потом уже всё закончилось. «Вильярреал» свои моменты реализовал. И теперь «Спартак» может воспользоваться сложным графиком «Зенита». Сложнейшие игры были, перелёты. В каждом матче приходилось «Зениту» выкладываться, даже дома с «Уфой». А играли практически основой.



Не было Дзюбы в матче с «Вильярреалом» на выезде. Но я бы не стал преувеличивать этот момент. Дзюба сейчас не тащит на себе команду. Хотя против «Спартака» он обычно хорош. Дома против «Зенита» «Спартак» обычно неплохо играет. Понятно, что стадион будет заполнен, поддержка будет невероятной. Жаль, не будет Зе Луиша и Гулиева. Но замены есть. Адриано должен свое слово сказать.



Думаю, «Спартак» сразу побежит, постарается подавить «Зенит» за счёт свежести. Судя по той игре «Зенита», что я вижу, он точно не фаворит. Игры толковой не видно. Преимущество своего поля должно сказаться, поэтому я поставлю на победу «Спартака».

«Спартак» — «Зенит»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 2.60