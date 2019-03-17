«Бавария» — «Майнц»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Майнц».



Ставка: победа «Майнца» с форой «+2,5» за 1.87



«В грядущем туре немецкой Бундеслиги «Бавария» примет «Майнц». Совершенно очевидно, что мюнхенцы потратили много сил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Однако в национальном чемпионате нужны только победы, поскольку борьба за чемпионство с дортмундской «Боруссией» продолжается.



Особый настрой у мюнхенцев будет у Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса. Дело в том, что именно этих футболистов Йоахим Лёв выкинул из состава сборной Германии, назначив их крайними в неубедительной игре Бундестим в последнее время. Поэтому эти парни должны рвать и метать.



Мне кажется, что впервые за последние несколько туров у «Баварии» может не получиться победить с крупным счётом. К тому же после сложного матча в Лиге чемпионов сил у мюнхенцев останется не очень много. Исходя из всех этих факторов, ставлю на победу «Майнца» с форой «+2,5».