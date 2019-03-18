Букмекеры оценили шансы команд РПЛ на чемпионство после завершения 20-го тура

Букмекеры обновили линию на победителя российской Премьер-Лиги после завершения 20-го тура. Явным фаворитом по-прежнему считается «Зенит».

После ничьей в выездном матче со «Спартаком» (1:1) коэффициент на чемпионство сине-бело-голубых понизился с 1.45 до 1.40. Если «Зенит» не выиграет титул, сыграет коэффициент 2.73.

Следом идут ЦСКА (8.90) и «Краснодар» (10.0), пятёрку претендентов замыкают «Локомотив» (11.0) и «Спартак» (16.0). Ниже оценены шансы «Ростова» и «Рубина» (по 501.0).

Турнирную таблицу российской Премьер-Лиги после завершения 20-го тура можно посмотреть на «Чемпионате».

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