Игорный бизнес принёс бюджету Калининградской области в январе 10,1 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Калининградской области за январь 2019 года составила более 10 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на официальном сайте Министерства финансов Калининградской области.



Согласно отчету, на 1 февраля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 10,1 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2019 год в регионе составляют 131 млн рублей.

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