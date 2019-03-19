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В Великобритании ужесточили требования по идентификации клиентов БК

В Великобритании ужесточили требования по идентификации клиентов БК
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С 7 мая лицензированные операторы азартных игр в Англии, Шотландии и Уэльсе должны будут проверить личность клиента, прежде чем разрешить ему играть в азартные игры.

Операторам придётся проверять имя, адрес и дату рождения клиента до того момента, как игрок сможет внести депозит на свой счёт для игры, или до того, как он получит право использовать бесплатную ставку или бонус. Проверка личности также должна проводиться до того, как владельцу учётной записи будет разрешён доступ к бесплатным вариантам азартных игр на сайтах лицензиатов.

Этот шаг существенно ужесточает требования к проверке личности: прежде у обладателей лицензий было 72 часа для проведения проверки возраста.

Государственный секретарь правительства Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Джереми Райт сказал, что изменения введут дополнительный уровень защиты детей и молодёжи.

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