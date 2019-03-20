Согласно котировкам, Александрова проиграет Ястремской на турнире в Майами

Сегодня, 20 марта, состоится матч первого круга турнира в Майами (США), в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Украины Даяна Ястремская. Начало поединка запланировано на 21:30 мск. По личным встречам впереди Ястремская — 2-1.

Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Александровой оценивается коэффициентом 2.54, победа с форой «+2,5» гейма — 2.00.



Если Белинда Бенчич сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.55. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.73.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.51.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».