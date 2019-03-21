Согласно котировкам, Рублёв разгромит Дэниэла на старте турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге основной сетки турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) встретится с японцем Таро Дэниэлом.

Согласно котировкам, у Рублёва больше шансов в этом матче. Победа Таро Дэниэла оценивается коэффициентом 4.06, победа с форой «+4» гейма — 2.10.



Если Андрей Рублёв сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.26. На то, что россиянин сумеет отыграть фору в 4 гейма, можно поставить за 1.72.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.52. Тотал больше 20,5 гейма оценён в 1.85.



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