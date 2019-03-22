Аналитики: сборная Англии расправится с Чехией в матче квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Англия — Чехия (группа А. 1-й тур). Начало встречи 22 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Англию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.32. На победу Чехии можно поставить за 13.50, на ничью — за 5.15.



Поставить на победу Англии по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.93. Самый вероятный счёт — 2:0 (5.20).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.68. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.46.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше данного значения котируется за 1.89.



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