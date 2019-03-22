«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс», который состоится 22 марта.



Ставка: «Наггетс» наберут 25 или более очков в каждой четверти за 3.30.



«Темп «Денвера» по сезону не слишком высок, однако дома «Уизардс» способны разогнать до сумасшедших скоростей кого угодно. Недавно в столицу США прилетал медленный «Мемфис», а по итогам матча табло зафиксировало 135-128. В составе «Наггетс» практически нет ветеранов, а на скамейке находятся молодые, бегущие и задорные исполнители. «Вашингтон» располагается на 29 строчке по очкам, пропущенным из краски, а «Денвер» практически половину баллов за результативность набирает из трёхсекундной зоны.



Здоровенная тройка Йокич – Миллсэп – Пламли и проходы юрких малышей вполне вероятно приведут к разгрому хозяев. За 3.30 нам приглянулась любопытная ставка на 25 или более очков в исполнении «Денвера» в каждой 12-минутке. Даже резервисты у Майка Мэлоуна рвутся в бой и воюют за каждый кусочек времени».

«Вашингтон» — «Денвер». Прогноз: Йокич выставит клоунами оборону хозяев «Наггетс» разорвут отвратительную защиту «Уизардс» в сверхрезультативном матче — в «Большом куше».