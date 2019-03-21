«Вашингтон» — «Денвер». Прогноз: Йокич выставит клоунами оборону хозяев

«Рэпторс» добыли победу в поединке с «Тандер», но слишком много вопросов оставила данная встреча. Фора «+7» на канадцев уверенно прошла во многом из-за расточительности «Оклахомы». Уэстбрук вёл хозяев за собой, а Джордж и остальные почти весь матч выглядели невразумительно.



Сиакам выдал фантастический перфоманс, о его тотале меньше 16,5 очка даже не пришлось мечтать. Паскаль реализовал 14 из 21 в поле и вдвое перекрыл установленную букмекерами планку.



«Рэпторс» не были бы сами собой, если бы не придумали себе проблемы на ровном месте. Канадцы позволили «Тандер» вернуться, «Оклахома» выдала яркий отрезок и перевела встречу в овертайм. Благодаря дополнительной пятиминутке зашёл тотал подборов больше 93,5, на двоих команды взяли ровно 100 отскоков.

«Оклахома» — «Торонто». Прогноз: «Тандер» продолжат бросать кирпичи «Рэпторс» навяжут борьбу «Тандер» даже без Лоури и не уступят более 7 очков — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 30 990 фишек.



Заход дня: chubaka48 выбрал «Джаз» с форой «-1,5» по трёхочковым и тотал меньше 24 попаданий из-за дуги в поединке «Сиксерс» — «Селтикс» с общим коэффициентом 3.5



22 марта на паркете «Кэпитал Уан-арены» «Вашингтон» примет «Денвер» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. «Уизардс» накануне рубились в овертайме с «Буллз», поэтому букмекеры считают безоговорочным фаворитом именно «Наггетс», выставляя скромные 1.32 на итоговую победу гостей.

Анализ матча «Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» (22.03.2019)

«Денвер» пережил не самый приятный отрезок, после чего снова встал на победную тропу и добился успеха в четырёх поединках кряду. О перспективах «Наггетс» в плей-офф можно спорить достаточно долго, однако в регулярном чемпионате у парней Майк Мэлоуна неплохой шанс сохранить позицию в топ-2 западной конференции.



«Вашингтон» в теории может заскочить в кубковую восьмёрку Востока, но по факту всё уже понятно. «Уизардс» доигрывают сезон, работают на личную статистику и готовятся к будущим изменениям. Хозяевам по традиции не помогут Уолл и Ховард, также есть сомнения по поводу Аризы. Тревор покинул площадку в поединке с «Чикаго» и больше на паркете не появлялся.

У «Денвера» всё в порядке с ростером. Здоровы все, за исключением новичка Портера, что позволяет Майку Мэлоуну по максимуму использовать ротацию. «Наггетс» отдыхали на два дня больше, а «Уизардс» накануне выступали в гостях с «Буллз». Усталость, перелёт, повреждение Аризы, почти 44 минуты Била – фаворит встречи очевиден.



Означает ли подобный расклад сил безвольное поражение «Вашингтона»? Разумеется, нет. При своих болельщиках «Уизардс» стараются и бьются. Да, получается далеко не всегда, но желание есть. Не менее важен и фактор личной мотивации. Паркер и Портис доказывают собственную состоятельность, Бил пытается залезть хотя бы в третью символическую сборную сезона для получения ещё более жирного контракта, а всем остальным баскетболистам необходимо подтверждать притязания на выступления в НБА.

Обороной «Вашингтон» занимается далеко не всегда, а на фоне усталости и подавно. Мусорить приличные цифры в статистике гораздо перспективнее, поэтому за 1.93 проверим общий тотал больше 228,5 очка. Порой у «Наггетс» не всё получается впереди, но матч с «Уизардс» — это идеальная возможность для совершения открытых бросков, розыгрыша комбинаций и быстрых отрывов.



Фору на гостей проверять мы не станем, так как в редких случаях «Вашингтон» попадает с бешеным процентом, зато общий верх никуда от нас деться не должен. Темп «Денвера» по сезону не слишком высок, однако дома «Уизардс» способны разогнать до сумасшедших скоростей кого угодно. Недавно в столицу США прилетал медленный «Мемфис», а по итогам матча табло зафиксировало 135-128.



В составе «Наггетс» практически нет ветеранов, а на скамейке находятся молодые, бегущие и задорные исполнители. «Вашингтон» располагается на 29 строчке по очкам, пропущенным из краски, а «Денвер» практически половину баллов за результативность набирает из трёхсекундной зоны.



Здоровенная тройка Йокич – Миллсэп – Пламли и проходы юрких малышей вполне вероятно приведут к разгрому хозяев. За 3.3 нам приглянулась любопытная ставка на 25 или более очков в исполнении «Денвера» в каждой 12-минутке. Даже резервисты у Майка Мэлоуна рвутся в бой и воюют за каждый кусочек времени.

За скромные 1.67 проверим тотал передач Йокича больше 6,5. По сезону серб 7,6 раза за матч помогает партнёрам отличиться, установленную букмекерами планку он пробивал в трёх из последних четырёх поединков, а оборона «Уизардс» идеальна для игрока с прекрасным виденьем площадки. «Вашингтон» занимает 28 позицию по количеству ассистов, выполняемых противниками за встречу. Вполне вероятно, что Никола даже соберёт трипл-дабл.

Ставки на матч «Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс»

Уставший «Вашингтон» не станет упираться в защите, поэтому за сочные 3.3 поверим в 25 или более очков «Денвера» в каждой четверти. Сами «Уизардс» любят проводить яркие матчи и работать на свою статистику. В связи с этим, интересно выглядит общий тотал больше 228,5 балла за 1.93.



«Вашингтон» на 29 строчке по очкам, пропущенным из краски, и на 28 позиции по количеству результативных передач противника. Для шикарного вечера у Йокича идеальный набор предпосылок, а тотал его ассистов больше 6,5 за 1.67 похож на задачу-минимума, которую серб с лёгкостью решит.



Выбор №1: тотал больше 228,5 очка за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Выбор №2: «Наггетс» наберут 25 или более очков в каждой четверти за 3.3

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 1150 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Николы Йокича больше 6,5 ассиста за 1.67

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 335 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 29 490 фишек.



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