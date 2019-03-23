Сборная Грузии проиграет Швейцарии в квалификации Евро-2020, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Грузия — Швейцария (группа D, 1-й тур). Начало встречи 23 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Аналитики считают Швейцарию фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.68. На победу Грузии можно поставить за 5.90, на ничью — за 3.84.



Поставить на победу Швейцарии по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.56. Самый вероятный счёт — 0:1 (5.70).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.16. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.68.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.31, тотал меньше этого значения котируется за 1.69.



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