Аналитики: «Спартак-2» проиграет «Нижнему Новгороду» в 28-м туре ФНЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Нижний Новгород». Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 14:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Спартака-2» за 4.02. Шансы «Нижнего Новгорода» на победу оценены коэффициентом 2.04. Поставить на ничью можно за 3.10.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.49, а на ТМ 2,5 гола — за 1.46.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.22. Победа «Нижнего Новгорода» всухую оценивается в 3.20.



Победа «Нижнего Новгорода» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.24.



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