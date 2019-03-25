Черногория — Англия: котировки на матч квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Черногория — Англия (группа А, 2-й тур). Начало встречи 25 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Англию фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.40. На победу Черногории можно поставить за 9.80, на ничью — за 4.80.



Поставить на победу Англии по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.97. Самый вероятный счёт — 0:2 (5.55).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.46. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.53.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше данного значения котируется за 2.55.



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