«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс», который состоится 26 марта.



Ставка: индивидуальный тотал передач Дэмьена Лилларда больше 8,5 за 2.1.



«Без Макколлума нападение «Трэйл Блэйзерс» становится ещё больше зависимым от Лилларда. Разумеется, мастерства Дэмьена хватает, чтобы делать разницу, но когда лидер «Портленда» садится отдыхать, то у команды начинаются серьёзные проблемы.



За три последних поединка Лиллард провёл на паркете 107 минут, и за это время «Портленд» имеет «+44», а в оставшиеся 37 минут без Дэмьена «Трэйл Блэйзерс» выдали ужасные «-23». Если «Нетс» смогут грамотно находить моменты для рывков, то гости обязательно организуют хотя бы подобие напряжённой концовки.

За 2.1 возьмём тотал передач Лилларда больше 8,5. Коэффициент выше двойки уже смотрится превосходно, а ситуация в настоящий момент подталкивает к совершению данной ставки. В трёх битвах без Макколлума лидер «Трэйл Блэйзерс» выдал 15, 12 и 9 ассистов. Теперь мяч ещё чаще сосредотачивается в руках Дэмьена, а он обожает использовать заслоны и находить открытых партнёров. Если хозяева не будут мазать всё подряд, то дабл-дабл практически неизбежен».