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Армения – Финляндия: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020

Армения – Финляндия: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020
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Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч Армения – Финляндия в рамках квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится 26 марта и начнется в 20:00 мск.

Ставки: победа Армении за 3.61, Армения откроет счёт за 2.41.

«Армения в Лиге наций обыграла дома Македонию со счётом 4:0. Финляндия не думаю что принципиально сильнее македонцев. Армения как могла сопротивлялась сильной команде Боснии в первом туре квалификации и уступила всего один мяч.

Дома Армения играет прилично, поражение от Гибралтара, очевидно, недоразумение. Думаю, что Армения первый домашний матч отбора должна выиграть. Тем более победа команды Мхитаряна стоит сильно больше тройки», — сказал Черданцев.

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