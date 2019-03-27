«Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс», который состоится 27 марта.



Ставка: победа «Рокетс» с учётом овертайма за 2.57.



«По какой причине аналитики отдают столь очевидное предпочтение «Бакс» не совсем понятно. Да, коллектив Буденхольцера за счёт выстроенной системы разносит аутсайдеров в пух и прах, но никакого запаса прочности в действиях «Милуоки» не видно. В распоряжении «Бакс» лишний день отдыха, однако у «Рокетс» было время на восстановление, а в поединке с «Пеликанс» Харден, Пол и Капела отбегали меньше 29 минут каждый. С точки зрения физических кондиций проблем у гостей быть не должно, а вот по части глубины состава в конкретно взятом матче перевес на стороне «Хьюстона».



«Милуоки» не помогут Брогдон, Миротич, Газоль, Снелл и Дивинченцо. То есть, Буденхольцеру придётся обойтись без дирижёра резервистов (Малколм идеально проявляет себя именно в этой роли), потенциально лучшего шутера второго юнита и других качественных исполнителей. За гостей не сыграет Грин, а Гордон находится под вопросом, что в целом не слишком критично бьёт по амбициям «Рокетс».

На наш взгляд, шансы «Хьюстона» на победу в предстоящем поединке вполне приличные, поэтому за солидные 2.57 возьмём чистую викторию гостей. Без Брогдона «Бакс» уступили в единственном матче с серьёзным соперником, а положительные результаты с «Лейкерс», «Хит» и «Кавальерс» не стоит воспринимать слишком серьёзно. Пожалуй, коэффициент на гостей должен быть в районе 2.05-2.25, но никак не 2.57».