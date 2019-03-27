Согласно котировкам, «Локомотив-Кубань» победит «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 27 марта, состоится матч Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» — «Локомотив-Кубань». Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву-Кубань» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.19. Шансы белорусского клуба оценены в 6.25, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 19.00.



Ставку на победу «Локомотива-Кубань» с учётом ОТ можно сделать за 1.17, а на победу «Цмоки-Минск» — за 5.50.



Коэффициент на ТБ 157 очка — 1.91, а на ТМ 150,5 очка — 1.91. Победа «Цмоки-Минск» клуба с форой "+11" оценивается в 1.93, победа «Локомотива-Кубань» с форой "-11" — в 1.87.



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