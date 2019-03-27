Красовский: объём целевых отчислений в 2019 году может увеличиться в 3 раза

По итогам 1-го квартала 2019 года общий объём целевых отчислений членов Первой саморегулируемой организации букмекеров России в пользу профессионального и детско-юношеского спорта составит не менее 135 млн рублей.

С момента принятия закона о целевых отчислениях букмекеров динамика финансирования спорта России стабильно растёт. Так, суммарный объём целевых отчислений организаторов пари за 2018 год составил 807,8 млн рублей, что превысило аналогичные показатели предыдущего года почти в два раза. По оценкам президента Первой СРО Юрия Красовского, к концу 2019 года эта цифра может вырасти до 3 млрд рублей.

«К концу 2019 года мы ожидаем увеличения объёма целевых отчислений примерно в три раза. Этому в значительной степени могут поспособствовать и те законопроекты, которые находятся сейчас в стадии разработки: об ограничении перечня событий для приёма ставок, о запрете визуализации и вводе штрафов за неуплату целевых отчислений букмекерскими компаниями. Первая СРО является публичным сторонником принятия данных законов и принимает самое активное участие в их обсуждении», — отметил Красовский.