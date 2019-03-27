Аналитики: у британского принца Гарри и Меган Маркл родится девочка

Первенцем Принца Гарри Уэльского и Герцогини Сассекской Меган Маркл станет девочка. К такой версии склоняются аналитики букмекерской компаний BingoBoom, оценивая ее шансы коэффициентом 1.87.



При этом вероятность, что у супружеской четы королевской семьи родится мальчик, также высока. Поставить на то, что у супругов родится сын, можно с коэффициентом 2.01. Вариант того, что пара станет родителями близнецов, оценивается коэффициентом 8.04.



Герцогиня готовится стать матерью в ближайшее время, наследник пары предположительно появится на свет в конце апреля. Информацию о поле ребенка британская королевская семья традиционно не раскрывает до момента его рождения.

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