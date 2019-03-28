Согласно котировкам, «Бостон Брюинз» победит «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится 28 марта. Начало — в 2:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Бостон Брюинз». Коэффициент на победу в основное время — 1.52, по итогам встречи — 1.27.



Шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 5.20, а с учётом овертайма — за 3.98.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 5.10.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 12.75.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.74, меньше 5,5 — за 2.14.



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