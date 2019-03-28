188Bet прекратил работу в Великобритании и Ирландии из-за высокой конкуренции

Онлайн-оператор азартных игр 188Bet прекратил все операции в Великобритании и Ирландии, сославшись на высокий уровень конкуренции на обоих рынках.



Решение оператора распространяется на всех клиентов, базирующихся в Великобритании, Северной Ирландии, Нормандских островах и Гибралтаре, а также в республике Ирландия.



Annatar Limited, материнская компания букмекера, заявила, что этот шаг является “коммерческим решением на очень конкурентном рынке”. Annatar подтвердил, что бренд продолжит работать в других странах в обычном режиме.

Оператор сказал, что все ставки на события до 30 июня 2019 года останутся в силе. При этом одиночные ставки на события после этого срока будут аннулированы и ставка будет возвращена клиенту в течение 48 часов.