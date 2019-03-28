Дарина Денисова: российский беттинг должен расти вместе с глобальным рынком

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова прокомментировала перспективы глобального рынка ставок на спорт. Если в 2017 году эксперты оценивали объём мирового рынка беттинга в $ 104 млрд, то к концу 2024 года их прогнозная цифра составляет уже $ 155,4 млрд.



«Среднегодовой темп роста отрасли не менее 8% между 2018 и 2024 годами видится вполне реалистичной цифрой. Конечно, необходимо учитывать множество самых разных факторов поведения рынка, которые зачастую зависят от предсказуемости поведения регулирующих госорганов. Именно благоразумие законодателей и регулирующих органов является едва ли не главным условием развития отечественной доли мировой беттинг-отрасли. Но в целом глобальная индустрия беттинга действительно переживает период наиболее активного развития.



Серьёзный прогнозный рост объёма рынка можно объяснить в том числе настоящей цифровой революцией, которая позволяет сегменту ставок онлайн стать лидером в индустрии классического букмекерства. Сейчас мы воочию наблюдаем настоящий прорыв в операционных технологиях букмекеров. Колоссальные бизнес-возможности предоставляются тем БК, которые готовы вкладывать ресурсы в развитие своих площадок. Для российских букмекеров это не менее актуально, чем для иностранных брендов», — заметила Денисова.