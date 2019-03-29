«Хоффенхайм» — «Байер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Байер».



Ставка: тотал меньше 3,5 за 1.95.



«Матч между «Хоффенхаймом» и «Байером» выглядит одним из самых интересных противостояний грядущего тура немецкой Бундеслиги. Обе команды реально претендуют на попадание в еврокубки. Юлиан Нагельсман хочет оставить «Хоффенхайм» на мажорной ноте и вывести свою команду в еврокубки. «Байер» же и вовсе планирует запрыгнуть в Лигу чемпионов по итогам сезона.



На первый взгляд, кажется, что данный матч должен завершиться со счётом 6:6 или 7:7. Действительно, оба соперника действуют в атакующей манере и очень много забивают, не обладая при этом надёжной защитной. «Хоффенхайм» потерял очень много очков из-за несобранности в обороне, но и приобрёл много благодаря классному нападению.



В этом противостоянии я бы рискнул и не стал ждать уж очень много забитых голов. Хозяевам пора начинать ценить не только яркую игру, но и надёжность на своей половине поля. Гости постараются сыграть не так рискованно, как они это обычно делают. Мне кажется, ближе к финишу сезона команды должны проявить определённую осторожность. Поэтому ставлю на тотал меньше 3,5".