Согласно котировкам, «Боруссия Д» победит «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

Букмекеры назвали фаворита матча 27-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия Д» — «Вольфсбург». Начало встречи 30 марта 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают «Боруссию Д» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.49. Шансы «Вольфсбурга» на победу оценены коэффициентом 7.30. Поставить на ничью можно за 4.60.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.57, а на ТМ 2,5 гола — за 2.57.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.67. Победа «шмелей» всухую идёт за 2.79.



Вероятность победы «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 3.90.



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