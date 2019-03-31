«Рома» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 29-го тура Серии А «Рома» — «Наполи».



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.75



«Впереди отличный итальянский футбол: «Рома» — «Наполи», две большие команды. Мы понимаем, какие проблемы у «Ромы» в этом чемпионате, в этом сезоне: команда уже поменяла тренера, пришел Клаудио Раньери вместо Эусебио Ди Франческо. Есть проблемы с составом — огромное число травмированных футболистов. Думаю, «Рома» в этом матче аутсайдер, потому что «Наполи» на ходу. Да, у «Наполи» мало шансов догнать «Ювентус», хоть некоторые футболисты и пытаются вселить оптимизм в сердца болельщиков, говоря, что гонка за скудетто продолжается. Но все понимают: «Ювентус» почти чемпион Италии.



Но есть конкретный матч, есть конкретное противостояние, тем более что Рим и Неаполь находятся рядом, поэтому матч принципиальный и важный для всех участников. По «Роме» есть сомнения, если готовы рисковать, то можно сыграть чистую победу «Наполи». Но я бы посмотрел на эту игру с точки зрения голов, потому что «Рома» и «Наполи» обычно играют в веселый футбол, команды атакующие.



Если бы «Рома» была прошлогоднего образца, то можно было бы говорить о том, что «Рома» забьет в этом матче один или два гола, но сейчас есть сомнения. Но как человек, который любит футбол, где есть голы, думаю, стоит ждать в этом матче забитых мячей. Рискну поставить тотал больше 2,5».



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