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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии
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Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Игра состоится 31 марта в 18:30 мск.

Ставки: победа «Ливерпуля» за 1.63.

«Победа «Ливерпуля». «Тоттенхэм», потеряв шансы на чемпионство, сосредоточен на Лиге чемпионов. Возможно, игра с «Ливерпулем» была бы хорошей возможностью наиграть что-то перед матчем с «Сити» в Лиге чемпионов, но «Тоттенхэм» первый матч играет дома.

У «Ливерпуля» относительно лёгкий календарь на финише сезона. Осталось два матча с топ-клубами, оба дома. Так что если «Ливерпуль» хочет стать чемпионом, а они хотят, терять очки в таких матчах нельзя», — сказал Черданцев.

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«Ливерпуль» каждый сезон допускает осечки в ключевых матчах, ситуация рискует повториться.
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