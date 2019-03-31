ЦСКА – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч 21-го тура РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 ЦСКА – «Уфа». Игра состоится 31 марта и начнётся в 16:30 мск.



Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.05.



«Уже довольно давно «Уфе» очень трудно даются голы. ЦСКА же после матча с «Арсеналом», который перенесли из Тулы в Грозный, начал значительно лучше играть. В той встрече «армейцы» проиграли тулякам. Главный тренер ЦСКА Гончаренко просто взбешён был итоговым результатом.

Видно, что соответствующие выводы были сделаны, и сейчас ЦСКА в порядке. Плюс сборники вернулись в расположение команды в хорошем настроении. Те же Ахметов, Фернандес например. В общем, ЦСКА сильнее «Уфы», которая плохо атакует».