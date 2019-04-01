«Локомотив-Кубань» победит «Химки» в Единой лиге ВТБ, уверены эксперты

Сегодня, 1 апреля, состоится матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Химки». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву-Кубань» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.87. Шансы подмосковного клуба оценены в 2.21, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Локомотива-Кубань» с учётом ОТ можно сделать за 1.79, а на победу «Химок» — за 2.09.



Коэффициент на ТБ 159 очка — 1.92, а на ТМ 159 очка — 1.90. Победа «Химок» с форой "+1,5" оценивается в 1.92, победа «Локомотива-Кубань» с форой "-1,5" — в 1.90.



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